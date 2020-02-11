"أنت أوسخ من عرفت" تغرم شاباً 3 آلاف درهم وتلزمه بالخدمة المدنية

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

تسببت رسالة أرسلها شاب إلى صديقه في تغريمه 3 آلاف درهم ومع الأمر بإلزامه بتنفيذ "الخدمة المدنية" لمدة شهر.

وأمام محكمة استئناف أبوظبي، طالب الشاب، من هيئة المحكمة استخدام الرأفة معه، وإلغاء حكم الإدانة الصادر في حقة.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم من خلال تطبيق الوتساب بإرسال رسالة نصية قال فيها للشاكي "أنت أوسخ من عرفت"، وذلك إثر خلاف نشب بينهما، ليقوم الشاكي بفتح بلاغ قضائي ضد المتهم يطالب فيه بمعاقبة المتهم.

وبسؤال هيئة المحكمة للمتهم أكد أن العلاقة التي تربطه مع الشاكي علاقة صداقة دامت سنوات طويلة، وقف فيها إلى جانبه، عندما تخلى الجميع عنه. موضحاً بأن سبب الخلاف يرجع إلى أنه متزوج من امرأتين، وأن صديقة نجح في إشعال نار الغيرة بين زوجاته، الأمر الذي تسبب في نشوب خلافات زوجية نتج عنها تطليقة إحداهن.

وأضاف: "ما قلته لصديقي كان في إطار المعاتبة بين الأصدقاء، لأن ما قام به تسبب بخسارتي لإحدى زوجاتي". مطالبا هيئة المحكمة بإلغاء حكم محكمة أول درجة الذي قضى بتغريمه 3 آلاف درهم، وتنفيذ خدمة مجتمعية لمدة شهر.