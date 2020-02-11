مواطن يقوم بعمل بطولي ويحرر آسيوياً من الخطف

المصدر: دبي - رامي عايش

قالت النيابة العامة في دبي إن مواطنا قام بعمل بطولي تمثل باعتراض سيارة في الشارع، وإجبار سائقها على التوقف، بعد سماعه صوت صراخ واستغاثة كان يصدر منها، قبل أن يتبين أن الصوت عائد لشاب آسيوي مخطوف من قبل الأشخاص الذي كانوا في السيارة. مضيفةً أن المواطن اتصل على الفور بالشرطة التي حضرت إلى المكان وألقت القبض على الجناة.

وأشارت تفاصيل الواقعة التي نظرتها الجنايات قبل نحو 3 أسابيع، إلى أن ثلاثة آسيويين اختطفوا المجني عليه، بعد أن اقتحموا غرفته أثناء نومه، واعتدوا عليه بالضرب، واقتادوه رغما عن إرادته إلى السيارة التي "أحضروها لهذا الغرض"، وأحكموا إغلاق الأبواب والنوافذ قبل محاولة نقله إلى مكان آخر.

وزعم أحد الخاطفين في تحقيقات الشرطة الأولية، بأنه كان على خلاف مالي مع المجني عليه الذي اختفى أكثر من 6 شهور دون الرد على الاتصالات الواردة إليه على حد زعمه، وأن المتهمين الآخرين ساعداه في البحث عنه حتى عرفوا مقر سكنه، فتوجهوا إليه واختطفوه بعد الاعتداء عليه أثناء نومه بحجة نقله إلى مركز الشرطة كونه رفض التوجه معهم بإرادته.

وذكر المجني عليه في إفادته، أنه استعان بالمارة لتحريره من الخطف أثناء نقله بالسيارة من مقر سكنه، وأن أحد المواطنين انتبه إلى استنجاده وصراخه، فاعترض طريق سيارة الخاطفين وأجبر السائق على التوقف وسارع إلى استدعاء الشرطة.

وأصدرت محكمة الجنايات في دبي اليوم الحكم في هذه القضية، وأمرت الهيئة القضائية بحبس الجناة مدة سنة وإبعادهم عن الدولة، بعد انقضاء مدة الحكم.