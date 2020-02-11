محاكمة عربي سرق ملابس وأحذية من محل ملابس شهير

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

حجزت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، قضية اتهام عربي بسرقة جاكيت وبنطلون وأحذية من محل ملابس شهير، للحكم إلى جلسة 18 الجاري.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى القضاء بعد ورود بلاغ من أحد المراكز التجارية، يفيد بضبط محل ملابس شهير، أحد الاشخاص، وهو يحاول سرقة وتهريب جاكيت وملابس داخلية، و3 جوارب و3 أحذية رجالية وقميص رجالي، بعد إزالته للرقائق الخاصة بأجهزة الإنذار، ووضعها بداخل "أكياس" مشتريات كان قد جلبها معه مسبقاً.

وأمام هيئة المحكمة، أنكر المتهم كافة التهم المسندة إليه، مشيراً إلى أنه كان يعتزم التوجه مع الملابس التي ضُبطت بحوزته، إلى خارج المحل، معتقداً بأن كاونترات سداد قيمة الملابس التي أخذها موجودة في الخارج.

والتمس المتهم من هيئة المحكمة الحكم بالبراءة من التهم المنسوبة إليه، واحتياطياً تخفيف عقوبة الإدانة الصادرة بحقة من محكمة أول درجة، والتي عاقبته بالسجن لمدة 6 أشهر مع الأمر بإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ مدة العقوبة.