يسرق الشركة التي يعمل بها في أول يوم عمل له

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

حددت محكمة استئناف أبوظبي، يوم 17 من الشهر الجاري، موعداً للنطق في الحكم في قضية اتهام آسيوي، أقدم على سرقة الشركة التي يعمل فيها بعد انتهاء أول يوم عمل له فيها.

وتفصيلاً، فقد تقدمت شركة ببلاغ إلى الجهات المعنية يفيد، بإقدام موظف يعمل لديها في مهنة مبرمج أجهزة كمبيوتر، على سرق منقولات عبارة عن مجموعة من الأجهزة الالكترونية، الموجودة داخل غرفة التحكم الرئيسية التابع للشركة، وأنها حددت الشخص المتهم بعد أن أجرت تحقيقاً في الواقعة.

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالسجن 5 سنوات مع إبعاده عن الدولة عقب تنفيذ مدة العقوبة.

وبمواجهة هيئة محكمة الاستئناف للمتهم في جلستها أمس، أنكر التهم المنسوبة إليه، وعقب قاضي المحكمة بأن أوراق القضية تشير إلى وجود اعترافات في محاضر التحقيقات تؤكد ارتكاب المتهم لواقعة السرقة. بالإضافة إلى وجود اعترافات، بتهمة الدخول إلى نظام المعلومات الخاص بالشركة دون الحصول على إذن مسبق.