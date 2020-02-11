أبوظبي .. محاكمة شاب أرسل مواداً إباحية لفتاة عبر واتساب

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

باشرت محكمة أبوظبي، أمس، النظر في قضية اتهام شاب عربي، بإرسال مواد إباحية إلى فتاة عبر برنامج التواصل الاجتماعي "الواتس أب"، وقررت حجز القضية للحكم في 18 فبراير الجاري.

وكانت محكمة أول درجة قد برأت المتهم، مما استأنفت النيابة العام على الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وتغريم المتهم 10 آلاف درهم.

وخلال جلسة أمس، أنكر المتهم قيامه بإرسال المقاطع المخلة على المجني عليها، مشيراً إلى أنه في ذلك الوقت كان خارج الدولة، فيما دفع محاميه، بأن القضية وإن فرض صحتها، ليس من اختصاص محاكم أبوظبي، لوجود المتهم عند وقت وقوع الجريمة خارج الدولة.

ودفع المحامي، بعدم جواز نظر الدعوى للفصل فيها سابقاً، حيث قامت المجني عليها، برفع دعوى قضائية أخرى في بلد المتهم، وحصلت على حكم بحبسه سنة، وخلال الاستئناف حصل المتهم على البراءة، وقدم مذكرة شارحه تتضمن صور من الأحكام الصارة مسبقاً.