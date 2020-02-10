شاهد كيف استجاب الإسعاف الوطني لحريق في أم القيوين

المصدر: البيان الإلكتروني

استجابت طواقم الإسعاف الوطني إلى جانب فرق الدفاع المدني وشرطة أم القيوين بالأمس لحريق اندلع في بناية سكنية مكونة من 6 طوابق في منطقة الرملة في أم القيوين.

أسفر عن 5 مصابين (3 بليغة و 2 متوسطة) تم إسعافهم جميعا في الموقع ونقلهم على وجه السرعة إلى كل من مستشفى الشيخ خليفة أم القيوين ومستشفى أم القيوين لتلقي العلاج اللازم.

وتفصيلا، أرسلت غرفة عمليات الإسعاف الوطني فور استلامها البلاغ 8 سيارات إسعاف ومركبتين مستجيب أول، وصلت أول مركبة منهم خلال 5 دقائق منذ استلام البلاغ، وتم تفعيل خطة الطوارئ للتعامل مع الإصابات المتعددة التي تضمنت تفعيل منطقة الفرز والتصنيف وإنذار المستشفيات المسبق لاستقبال الحالات.

وقد أدى تعاون وتكاتف وسرعة الجهات المستجيبة في التعامل مع الحدث وحرفية غرفة العمليات في إدارة البلاغ وتحريك الموارد الإسعافية المناسبة إلى المحافظة على أرواح جميع المصابين وتقليل الخسائر لحد كبير متمنين السلامة للجميع.