معاقبة آسيوي حاز 4 كيلو غرامات مخدرات لنقلها لدولة خليجية

المصدر: دبي-رامي عايش

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم حكماً بالسجن 7 سنوات، والغرامة 50 ألف درهم، والإبعاد عن الدولة، بحق آسيوي يعمل ضمن تشكيل عصابي، لإدانته بحيازة 4 كيلو غرامات من مادة الكريستال بغرض نقلها إلى السعودية .

وبحسب التحقيقات الواردة في هذه القضية، فقد ساهم مصدر سري لشرطة دبي من سلطنة عمان في متابعة وضبط تشكيل عصابي يعمل في دول خليجية، متورط في نقل 4 كيلو غرامات من مادة الكريستال المخدرة من السلطنة إلى السعودية مروراً بدبي، بإيعاز وتخطيط من تاجر مخدرات يقيم في موطنه الآسيوي.

وبينت التحقيقات أن المصدر حضر إلى دبي مع وفد من السلطنة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي وإدارة مكافحة المخدرات الاتحادية، لمتابعة وضبط المتورطين في جريمة تهريب ونقل الكريستال، ومن ثم تتبع مع الجهات الأمنية سيارة المتورط بنقل هذه المواد المحظورة بعد استلامها في دبي، الى حين وصوله الحدود السعودية لضبط الشخص المسؤول عن استلام هذه المواد في المملكة.



أقوال الشرطة

وشهد شرطي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بتحقيقات النيابة العامة بورود معلومات لدى إدارة مكافحة المخدرات الاتحادية من قبل السلطات العمانية عن تهريب كمية من مخدر الكريستال إلى المملكة العربية السعودية عبر الإمارات، وسيتم تسليم الكمية في دبي ليتم نقلها لاحقاً إلى السعودية، وعليه تم تكليفه من قبل إدارة مكافحة المخدرات الاتحادية بالتنسيق مع الوفد العماني للدخول إلى أرض الدولة ومصدر الشرطة الذي يرافقهم ليتم استلام الكمية كما هو محدد.

وأضاف اأنه استقبل الوفد العماني وبرفقته مصدر الشرطة حيث كانت المحادثات الصوتية على مسمع منه والتي كانت ما بين "المصدر" وبين الشخص المتواجد في موطنه الاسيوي على مكبر الصوت، حيث كان الحديث صراحة عن كمية 4 كيلوغرامات من مخدر الكريستال ليتم نقلها إلى المملكة، وتم إرسال موقع تسليم مخدر الكريستال إلى مصدر الشرطة وبالتحديد في السوق الصيني، حيث كانوا برفقة المصدر وأفراد مكافحة المخدرات العمانية ومجموعة من أفراد مكافحة المخدرات الاتحادية ومكافحة مخدرات دبي وتم إعداد كمين لإلقاء القبض على الشخص الذي سيحضر لتسليم الكمية لمصدر الشرطة.

وأشار إلى أنه شاهد مصدر الشرطة يتقابل مع شخص، ويستلم منه كيساً، وعليه تمت متابعته، إلى حين ركوبه سيارته وتم تمرير تلك المعلومات إلى أفراد الكمين لمتابعة تلك السيارة، موضحا أنه لم يتم القبض عليه، حتى لا يتم كشف الكمين، " لأن تلك الكمية سيتم تسليمها إلى السعودية وتم التنسيق مع السلطات هناك ،بذلك حتى يتم القبض على أفراد التشكيل العصابي في المملكة.

ولفت إلى انه تم العثور في الكيس الذي سلمه المتهم لمصدر الشرطة، على كمية من مادة كريستالية، إذ تم الاحتفاظ بثلاثة كيلو غرامات منها، واحدة الى السعودية، مبينا ان مصدر الشرطة ظل برفقة الفريق حتى الحدود المشتركة بين الإمارات والسعودية "منفذ العوينات"، وان السلطات السعودية استلمت "الكيلو " المنقول ، وبذلك ألقي القبض على التشكيل العصابي هناك.

وذكر الشاهد نفسه أنه بعد ثلاثة أيام من الواقعة، ألقي القبض على الشخص الذي قام بتسليم مصدر الشرطة الكيس الذي به مخدر الكريستال، وتم تفتيشه ولم يتم العثور على شيء وبسؤاله عن الواقعة أفاد بأنه قام بتسليم الكيس لمصدر الشرطة بناء على تعليمات من شخص في دولة آسيوية.