رفضت تمكينه من نفسها فهتك عرضها ونشر صوراً مسيئة لها

المصدر: دبي-رامي عايش

رفعت النيابة العامة إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم لائحة اتهام بحق بائع آسيوي، قالت إنه تحرش بزائرة من أقاربه وهتك عرضها داخل منزل والده الذي كانت تقطن فيه برفقة 3 نسوة أخريات كنَّ يسكنَّ بالأجرة، اثناء فترة بحثها عن عمل، زيادة على اتهامه بالاعتداء على خصوصيتها بنسخ صور شخصية لها من هاتفها ونشرها على برنامج التواصل الاجتماعي " فيسبوك" دون رضاها بقصد التشهير بها والإساءة إلى سمعتها، وكذا سبها بعبارات تجعلها محلا للعقاب والازدراء.

وشهدت المجني عليه البالغة من العمر 35 عاما في تحقيقات النيابة ، بأنها دخلت الدولة في شهر مايو الماضي للبحث عن عمل، وأقامت في منزل والد المتهم الذي عرض عليها الإقامة فيه إلى حين العثور على فرصة عمل، كونه من أقاربها، مضيفة ان المتهم كان يتحرش بها داخل المنزل، طالباً منها عدم البحث عن العمل بحجة أنه سيوفر لها مصروفها مقابل السماح له بتمكينه من نفسها، فرفضت واضطرت الى مغادرة المكان والسكن في مكان آخر، غير انه لم يعجبه ذلك، فصار يضايقها ويحاول الإساءة إلى سمعتها، من خلال رسائل نصية و صوتية إلى هواتف أقاربها وأصدقائها تحتوي على افتراءات بعدم انضباط سلوكها الأخلاقي، وانها " خاربة بيوت" بزعم أن لها علاقات مع اشخاص متزوجين تسببت بهدم علاقاتهم الزوجية.

وأضافت أن المتهم أنشأ حسابات وهمية على "فيسبوك" ونشر عليه صورا شخصية لها وارفقها برقم هاتفها، وعبارات خادشة للحياء، وعليه أبلغت الشرطة حياله.

وأقر المتهم لدى إلقاء القبض عليه بالتهم المنسوبة إليه، وبأنه فعل ذلك لأن المجني عليها رفضت تمكينه من نفسها بأي مبلغ تطلبه.