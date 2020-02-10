أكثر من 6 ملايين درهم تفرج كربة نزلاء في "إصلاحية دبي"

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف العميد علي محمد الشمالي مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، أن الإدارة وبالتنسيق مع الجمعيات وفاعلي الخير، ساهمت في الإفراج عن 11 ألفا و202 نزيلا ونزيلة خلال العام الماضي، بعد سداد مبالغ مالية بقيمة 6 ملايين و841 ألفا و130 درهما.

وأكد العميد الشمالي أن إصلاحية دبي تنتهج مسارا قوامه التسامح والخير والعطاء، ومنح الآخرين فرصة ثانية للعودة إلى جادة الصواب مرة أخرى، ومن هذا المنطلق، فإننا نحرص على تدعيم المسؤولية المجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية وفاعلي الخير لإنهاء معاناة النزلاء والنزيلات ومساعدتهم للبدء من جديد، وتحسين أوضاعهم، وحل إشكالياتهم الداخلية والخارجية، والسعي لإنهاء أزماتهم المالية بمختلف صورها.

وأكد الشمالي أن البرامج والمساعدات والمبادرات التي يتم تنفيذها سنوياً في المؤسسات العقابية، وإشراكهم في المناسبات المختلفة عبر الاحتفال مع النزلاء والنزيلات، ساهم في تحول المفهوم التقليدي للسجن من مكان لقضاء العقوبة إلى مكان للإصلاح والتوجيه، وهو ما ساعد في إعادة تأهيلهم نفسيا واجتماعيا، والأخذ بأيديهم نحو حياة جديدة مع عائلاتهم، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات المجتمعية والمدنية والخيرية.