آسيوية تزاول نشاطاً تجارياً دون ترخيص

المصدر: ( أبوظبي - موفق محمد)

حجزت محكمة أبوظبي الاستئنافية، قضية اتهام فتاة آسيوية، بمزاولة نشاط تجاري، يتمثل في شد ترهلات الجسم من دون الحصول على ترخيص من قبل الجهات المعنية، للحكم إلى جلسة اليوم، وتقدمت المتهمة بطلب استئناف ضد أحكام الإدانة التي صدرت في حقها، والتي شملت الغرامة والإبعاد عن الدولة، بعد أن تم ضبطها مع آخريات وهن يقمن بمزاولة أنشطة تتطلب لمزاولتها مجموعة من الاشتراطات، قبل الشروع والبدء في مزاولتها.

وكانت الجهات المختصة قد أحالت المتهمة إلى القضاء بعد ورود معلومات تفيد بوجود فتاة من جنسية آسيوية، تتردد على الصالونات النسائية وتتصيد النساء الراغبات في إجراء عمليات «تجميل الجلد».