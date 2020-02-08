شرطة أبوظبي تضبط 3376 مخالفة نقل غير قانوني للركاب

المصدر: البيان الإلكتروني

نفذت إدارة أمن وسائل النقل في قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي 1115 حملة تفتيشية، أسفرت عن ضبط 3376 مخالفة نقل غير قانوني للركاب على مستوى الإمارة خلال العام الماضي 2019م .

واعتبر العميد محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي نقل الركاب بطريقة غير مشروعة بمركبات خاصة ظاهرة غير حضارية، ولها تأثيرات اجتماعية واقتصادية وأمنية ، إضافة إلى عدم تطابقها لمعايير الأمن والسلامة اللازمة لتأمين الركاب، وعدم حصول أصحابها على تراخيص لمزاولة هذه المهنة علاوة على عدم توفر التأمين لمركباتهم.

وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء التصدي لعملية نقل الركاب بطريقة غير مشروعة، وتعزيز الوعي الأمني والمجتمعي من خلال عدم استخدام مثل هذه المركبات التي تعمل بطريقة غير قانونية، لافتا إلى وجود حملات مشتركة مع مركز النقل المتكامل بأبوظبي، كشريك استراتيجي لضبط المخالفين .

من جانبه أوضح المقدم خالد محمد الشحي ، مدير إدارة أمن وسائل النقل بالإنابة، أن شرطة أبوظبي كثفت من الحملات التفتيشية للحد من مثل هذه المخالفات مما أدى الى انخفاضها بشكل كبير لعام 2019 عن الأعوام السابقة.

ولفت إلى أن عقوبة استعمال المركبة في نقل الركاب بدون ترخيص هو غرامة مالية تبلغ 3000 درهم وحجز المركبة لمدة 30 يوماً، و24 نقطة مرورية.