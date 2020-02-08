شرطة دبي تنقذ يد عامل من فرامة لحم

المصدر: دبي ـ شيرين فاروق

كشف العميد الدكتور محمد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي لـ«البيان» عن تمكن فرق الإنقاذ مطلع الأسبوع الجاري من الحيلولة دون بتر يد عامل في أحد محال السوبر ماركت في دبي بعد أن علقت في فرامة اللحم عن طريق الخطأ أثناء تنظيفها.

كما تم التدخل لتحرير خاتم من يد إحدى السيدات بعد استحالة إخراجها لفترة استمرت 6 ساعات في مستشفى راشد من المحاولات.

وتفصيلاً أشار العميد الرزوقي إلى أن هناك تعاوناً بين حالات الطوارئ في مستشفى راشد وبين فرق الإنقاذ في شرطة دبي.

حيث يتم الاستعانة بكوادر متخصصة ومدربة للتدخل في الحالات الصعبة، ومنها حالة عامل آسيوي انحشرت يده عن طريق الخطأ في فرامة اللحم أثناء قيامه بتنظيفها.

حيث لم يقم بفصل التيار الكهربائي مما تسبب في تشغيلها أثناء ما كانت يده في داخل الفرامة، حيث تم الانتقال إلى موقع البلاغ بسرعة ونقل العامل بطريقة احترافية مع الفرامة إلى المستشفى للمحافظة على سلامة اليد التي كانت في منطقة خطرة.

احترافية

وأفاد العميد الرزوقي أنه تم تفكيك الفرامة بطريقة احترافية لمنع بتر أصابعه أو تفاقم الإصابة، وبالفعل لم يصب سوى بإصابات بسيطة تمت معالجتها في المستشفى، منوهاً إلى أن بعض العمال لا يدركون خطورة الموقف ولا يتخذون إجراءات وقائية في التعامل مع بعض الأجهزة الكهربائية.

وقال الرزوقي إنه من ضمن الحالات التي تعامل معها فريق الإنقاذ مؤخراً ورود بلاغ من مستشفى راشد الاثنين الماضي الساعة 12 ونصف بعد منتصف الليل بوجود حالة تستدعي التدخل.

وعلى الفور تم الانتقال إلى قسم الطوارئ وتبين انحشار إصبع سيدة في خاتم بطريقة خطرة منعت وصول الدم إلى إصبعها، وأن الأمر استغرق ما يقارب 6 ساعات من المحاولات في المستشفى لخلع الخاتم ولم يثمر عن نتيجة، منوهاً إلى أنه تم الاستعانة بمنشار صغير مخصص لهذه الحالات وتحرير إصبعها بطريقة لم تؤذها.

ولفت الرزوقي إلى أن فرق الإنقاذ في شرطة دبي تمتلك حرفية كبيرة في التعامل مع مختلف الحالات مهما كانت بفضل التدريبات المكثفة واستخدام أحدث المعدات التي تساعد في التدخل السريع الآمن.