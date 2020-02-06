ذهب لجلسة تدليك فخرج بعاهة مستديمة

المصدر: دبي - رامي عايش

قصد مدير مبيعات عربي في عقده الخامس من العمر، مركزاً يفترض أنه يقدم خدمات التدليك بحسب ما يُرَوَّجُ له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كونه يعاني من آلام في فقرات عموده الفقري، لكنه لم يتوقع ألبتة أن يخرج من المركز بعد بضع دقائق من دخوله، بعاهة مستديمة قدرها الطبيب الشرعي بنحو 15 %، نتيجة اعتداء أربعة آسيويين عليه منهم امرأتان، لأنه طالب باسترداد المال الذي دفعه لهم، بعدما اكتشف أن المكان وكر للرذيلة، وسرقةِ الزبائن بالقوة والاعتداء.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة في هذه القضية التي باشرت محكمة الجنايات النظر فيها أمس، فإن المجني عليه توجه إلى «مركز تدليك»، وما إن دخله حتى استقبلته فتاة، طلبت منه تسديد رسوم «الجلسة» وقدرها 400 درهم، فدفعها ليطلب استعادها بعد أن اكتشف أن المركز وكر للرذيلة، فاعتدى عليه المتهمون.