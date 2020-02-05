تخلف عن سداد شيكات بقيمة 100 ألف درهم طالبا من المحكمة الرأفة به

المصدر: الفجيرة -عائشة الكعبي

نظرت محكمة جنح الفجيرة في قضية متهم عربي تخلف عن سداد 10 شيكات بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي 100 ألف درهم، وبسؤاله حول التهمة المنسوبة إليه، اعترف المتهم بتقديمه شيكات ضمان لقاء استثماره في مطعم وكافتيريا بموجب عقد لمدة سنتين، ولم يستطع سداد المستحق عليه من المبالغ المذكورة، حيث أكد القاضي للمتهم أن الشيك يعد أداة وفاء يستحق الدفع، موضحا له أن الأوراق المقدمة ضده توضح أنه حرر شيكات بدون رصيد تحمل كل منها مبلغ 10 آلاف درهم.

وعليه قال المتهم أن تحريره للشيكات جاء بدون سوء النية طالبا من المحكمة الرحمة والرأفة، حيث أمر القاضي بتأجيل القضية لتقديم بينة دفاعية خلال الجلسة القادمة.