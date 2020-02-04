عامل يعثر على نصف مليون درهم في محطة بترول

المصدر: دبي ـــ شيرين فاروق

لم يتوقع عامل في إحدى محطات البترول في منطقة القوز في دبي أن تلك الحقيبة السوداء التي عثر عليها تحتوي على 500 ألف درهم وأنه سيكون سببًا في إسعاد صاحبها الذي أصابه الذهول عندما اتصلت به الشرطة.



ووفقا للعميد عبدالله خادم بن سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، الذي صرح لـ "البيان" أنه ورد اتصال من شخص يعمل في إحدى محطات البترول في منطقة القوز يفيد فيه أن أحد عمال المحطة من الجنسية الآسيوية عثر على حقيبة سوداء متروكة بعد أن نسيها صاحبها، وعلى الفور انتقلت الدوريات إلى مكان الاتصال وتم فتح الحقيبة وعثر بداخلها على بعض الأوراق ومبلغ 500 آلاف درهم وبمراجعة الكاميرات تم تحديد هوية صاحب الحقيبة والاتصال به الذي بدا في حالة ذهول لأنه اكتشف فقدان الحقيبة وكان ينوي الاتصال بالشرطة إلا أن شرطة دبي كانت أسرع منه.



وأفاد العميد المعصم أنه تم تكريم العامل الآسيوي على أمانته وتم إرجاع الحقيبة إلى صاحبها من الجنسية الأوروبية الذي أفاد أنه فضل عدم ترك الحقيبة في السيارة خوفاً من السرقة وأخذها معه إلى داخل سوبر ماركت محطة البترول واشترى بعض الأغراض وركن الحقيبة على جانب الكاونتر وغادر المحطة.