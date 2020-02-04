يعتدي على شريكه بسبب خلافات مالية

المصدر: (الشارقة - نورا الأمير)

نظرت محكمة الجنح في الشارقة، قضية اعتداء بالضرب، المتهم فيها شخص من الجنسية الآسيوية، اعتدى على آخر من نفس جنسيته، إذ أقدم على ضربه في أماكن متفرقة من جسده، ما أحدث به إصابات بمختلف أرجاء جسده، بعد خلاف مالي بينهما.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى 4 من يناير الماضي، عندما نشب خلاف بين المتهم والشاكي شريكه، وهو كفيله في محل للسوبر ماركت بمنطقة الرميثية بالشارقة، بسبب الحسابات المالية التي بينهما، تحول إلى مشادة كلامية، وبعدها، قام المتهم بضرب المجني عليه.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 24 الجاري، لاستدعاء الشاكي وسماع أقواله، ومواجهته بأقوال المتهم.