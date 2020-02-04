آسيوي يقتل اثنين في الشارقة بدافع السرقة

المصدر: (الشارقة - نورا الأمير )

أقدم شاب آسيوي على قتل شخصين في منطقة الجبيل بالشارقة، ضرباً بعصا خشبية، في واقعتين، فصلت بينهما ساعات فقط، وكشفت التحريات وتحقيقات النيابة العامة، أن المتهم نفذ جريمتيه بقصد السرقة، وألقي القبض عليه، حيث عمد على انتظار الضحية الأولى قرابة الساعة السادسة والنصف مساء، وقام بضربه بقطعة خشبية غليظة على رأسه، ما أدى إلى وفاته متأثراً بالإصابة التي لحقت به، فيما لقي القتيل الثاني حتفه فجراً، عندما عاجله المتهم بضربة على رأسه أودت بحياته. واستمعت محكمة جنايات الشارقة إلى أقوال شهود الواقعة، حيث أفاد الشاهد الأول، أن ثلاثة بلاغات وردت لهم، تفيد بقيام المتهم باصطياد ضحاياه بذات الأسلوب الإجرامي. وتم تأجيل القضية في 1 من مارس المقبل .