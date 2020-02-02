ابتز خطيبته السابقة بـ 20 ألف درهم مقابل عدم نشر صورها

المصدر: دبي-رامي عايش

بالرغم من فسخه الخطوبة منها بعد فترة من الزمن، إلا أنه رفض ارتباطها بشاب آخر تقدم لخطبتها، وتحول من إنسان لطيف ومحب لها، إلى " كابوس" يلاحقها بعد أن هددها بفضحِ علاقتهما السابقة، إذا لم ترفض العريس الجديد وترجع له، وإفشاءِ أمور خادشة للحياء عبارة عن صور خاصة بها بقصد المساس بشرفها، وابتزازها بتسليمه 20 ألف درهم مقابل عدم نشر تلك الصور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب أوراق هذه القضية التي نظرتها الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم، فإن شابا خليجيا في منتصف عقده الثالث من العمر، سب "خطيبته " السابقة البالغة من العمر 25 عاما، ونعتها بأوصاف مسيئة للسمعة والشرف، وهددها بالفضيحة، وظل يرسل لها رسائل تهديد على هاتفها من أرقام مسجلة خارج الدولة، لأنها رفضت الارتباط به ثانية بعد فسخ خطوبته منها، ولأنها تنوي الارتباط بشاب آخر تقدم لخطبتها.

وأفادت الفتاة، أن الشاب تقدم لخطبتها في 2015، ووافقت عليه، لكنهما انفصلا شرعا عن بعضهما البعض، وظلا يتواصلان مع بعضهما البعض عبر الهاتف، وعندما علم بنيتها في الارتباط بشاب آخر لم يعجبه ذلك، فعمد إلى مضايقتها والإساءة إليها، وهو ما دفعها الى إبلاغ الأجهزة الأمنية عنه لكف أذاه عنها.