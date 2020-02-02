مكالمة محتال تسلب آسيوية أموالها

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

«ربحتِ مبلغاً مالياً» مكالمة هاتفية أفقدت آسيوية كافة المبالغ التي تعود إليها في حسابها بأحد البنوك، حيث وردت إليها من آسيوي تفيد بأنها ربحت مبالغ مادية، فأسرعت بإرسال رقم حسابها السري، فتمكن بمعاونة آسيوي آخر من الدخول إلى الشبكة المعلوماتية دون تصريح من المجني عليها، فقاما بتغيير الحساب السري التابع لها، وبالتالي استوليا على كافة المبالغ المتوفرة، مرتكبين جريمة يعاقب عليها قانون جرائم تقنية المعلومات.

احتيال

وتعود تفاصيل القضية عندما تقدمت المجني عليها ( ج - ب ) آسيوية بشكوى لدى مركز شرطة السلمة الشامل في أم القيوين تفيد بقيام شخص مجهول الهوية بالاحتيال عليها بأن ذكر لها عند اتصاله بها أنها ربحت مبلغاً مالياً وقدره 5 آلاف درهم من السوق الحرة التابعة لإحدى مطارات الدولة، وطلب منها نظير تسلمها للجائزة أن ترسل له أرقام بطاقاتها الائتمانية وأرقامها السرية حتى يتمكن من تحويل المبلغ لحسابها الخاص، وما إن أجابت طلبه حتى قام بتحويل جميع المبالغ المالية الموجودة من حسابها إلى حسابه الخاص بمعاونة صديقه.

إنكار

وعند سؤال المتهم بمحضر استدلالات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة أنكر الاتهام المسند إليه، ولكن تبين للمحكمة بأن التقارير الواردة إليها من الجهات المخاطبة بأن المبلغ المستولى عليه تم إيداعه في حساب المتهم الأول، وبالتالي لا يضير من ذلك إنكاره للاتهام الذي لا يعدو أن يكون من باب التهرب من العقاب، إضافة إلى تضارب أقواله، فتارة ذكر بأن صاحب الشركة التي يعمل بها هو من أخذه للبنك لفتح حساب بنكي باسمه، وهو ما أنكره صاحب الشركة، وتارة أخرى بأن كفيله طلب منه الذهاب إلى البنك لاستلام البطاقة البنكية وبعض الأوراق وتسليمها لشخص آخر، ما أدى إلى تضارب أقواله.

إبعاد

قضت محكمة جنح أم القيوين على كل من ( ي غ ب ) و ( م ي م ) آسيويين بالسجن حضورياً على المتهم الأول بالحبس 6 أشهر، وغيابياً على الثاني 4 أشهر وإبعادهما عن البلاد.