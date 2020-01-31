السجن 5 سنوات لعربي سهّل تناول «الحشيش»

قضت هيئة محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة، برئاسة المستشار سامح شاكر، بالسجن 5 سنوات على شاب عربي، عن تهمة تسهيل تعاطي المواد المخدرة لـ 3 من أصدقائه، كما قضت بتغريم المتهمين الـ 3، مبلغ 10 آلاف درهم، والإبعاد لجميع المدانين في القضية عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. وتشير أوراق القضية، إلى أن المتهم الأول، عمل توفير المواد المخدرة، وتسهيل تعاطيها لأصدقائه الذين أدينوا بالتعاطي، حيث تم القبض على المتهمين خلال توقيفهم بنقطة تفتيش لدوريات الشرطة بشكل روتيني، في أحد شوارع الإمارة، وتبين عليهم علامات تعاطي المواد المخدرة، ليقوم رجال الشرطة بتوقيفهم . (رأس الخيمة- أحمد أبو الفتوح)

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