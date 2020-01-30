خليجي يعتدي على زوجته داخل فندق لسبب غريب

المصدر: دبي - رامي عايش

باشرت محكمة الجنايات في دبي اليوم محاكمة زوج خليجي في نهاية عقده الثالث من العمر بتهمة الاعتداء الوحشي على زوجته في أحد فنادق الإمارة، والتسبب لها بعاهة مستديمة قدرها الطبيب الشرعي بـ15%.

وكشفت التحقيقات في القضية أن الزوج أشبع زوجته ضربا، وحاول خنقها بيديه، بعدما دخل في حالة هستيرية مفاجئة جعلته يشك في تصرفاتها، مدعيا بأنها تتجسس عليه.

وفي أقوالها أمام النيابة ذكرت الزوجة "الخليجية" البالغة من العمر 22 عاما، أن زوجها اعتدى عليها أمام طفليهما أثناء تواجدهما في الغرفة الفندقية، وشرع في خنقها، ولما حاولت الهرب منه أغلق باب الغرفة على ساقها عدة مرات حتى سقطت على الأرض قبل أن يعاجلها بلكمة على أنفها، مشيرة إلى أن حراس الفندق وبعض المقيمين فيه هم من ساعدوها في الخلاص من زوجها الذي ألقت الشرطة القبض عليه بموجب بلاغ من الموجودين، قبل نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وجاء في تقرير الطبيب الشرعي أن اعتداء الزوج على زوجته أدى إلى إصابة ساقها اليمنى، وتحديد حركتها، إلى جانب حدوث انحراف في حاجز الأنف، وهو ما يشكل عاهة مستديمة مقدارها 15%.