يكشف شبكة اتجار بالبشر بعد لجوء فتاتين لزوجته

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

كشف مقيم من الجنسية العربية شبكة مكونة من 9 متهمين تعمل في الاتجار بالبشر من عدة جنسيات في إحدى مناطق رأس الخيمة، بعد هروب فتاتين من أفراد الشبكة ولجوئهما إلى صديقتهن «زوجة المقيم»، والذي قام بدوره بإبلاغ الجهات المختصة، والتي كشفت وجود شقة أخرى مجاورة للشقة الوارد عنها البلاغ محتجز فيها بقية الفتيات.

وقضت فيها محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار سامح شاكر، بحكمها على المتهمين في القضية من عدة جنسيات، بالسجن المؤبد على المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع عن تهمة الاتجار بالبشر، ومعاقبة المتهمات الخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة بالسجن 3 سنوات في التهم المنسوبة لهن بممارسة الرذيلة، وبرأتهن من الاتجار بالبشر، كما قضت بمعاقبة المتهم السابع في القضية بالسجن لمدة 10 سنوات عن إدارة مسكن لإدارة الرذيلة. وتعود تفاصيل القضية إلى لجوء الفتاتين من الجنسية الآسيوية إلى صديقتهما «من الجنسية نفسها» والمقيمة في إحدى الإمارات المجاورة، بعد هروبهما من المسكن الذي احتجزهما فيه المتهم الأول وشركاؤه عقب وصولهما لأراضي الدولة للبحث عن وظيفة، حيث أجبرهما المتهمان على ممارسة الرذيلة.