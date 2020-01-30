إنقاذ بحارة وطاقم باخرة نفط بنمية غير محمّلة في عرض الخليج

المصدر: أبوظبي ـ صبري صقر ووام

أعلنت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أن الجهات المعنية تعمل على إخماد حريق شبّ على متن ناقلة نفط بنمية غير محمّلة في عرض الخليج، على بعد 21 ميلاً من سواحل الدولة، وذلك بعد إرسالها رسالة استغاثة.

وعملت فرق الموانئ والبحث والإنقاذ في الدولة على تقديم المساعدة اللازمة فور ورود رسالة الاستغاثة، حيث أسفرت الجهود المبذولة عن إنقاذ البحارة وطاقم الباخرة.

حادث عرضي

وأكدت الهيئة أن الباخرة لا تحمل أي شحنات نفطية، وتشير المعطيات الأولية إلى أن الحريق وقع نتيجة حادث عرضي أثناء عمليات الصيانة.

وأكد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، لـ«البيان» أن فرق الإنقاذ الإماراتية تعاملت مع الحادث باحترافية عالية، مشيراً إلى أن مثل هذه الحوادث قد تقع في المياه الإقليمية الدولية.

وأعرب معاليه عن أمله في انتهاء عملية الإطفاء وإتمام عملية قطر ناقلة النفط البنمية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات لديها خبرة كبيرة وسُمعة عالمية طيبة في هذا المجال.