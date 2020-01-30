التحقيق في حادثة استنشاق طلبة مبيدات حشرية

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

تحقق القيادة العامة لشرطة الشارقة في حادثة تعرض بعض الطلبة لإصابات بسيطة في إحدى المدارس الخاصة نتيجة استنشاق مبيدات حشرية تم رشها في مدرستهم ليلة أول من أمس، وجميع الحالات مطمئنة. وأكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة أن الحالات الناجمة عن استنشاق بقايا مبيدات حشرية في إحدى المدارس الخاصة التي وصل عددها إلى 21 حالة تصنف بالبسيطة تم التعامل مع آثار الاستنشاق بالعلاج الفوري وتحويل بعضهم إلى المستشفى وجميعهم بوضع مطمئن.

وأوضحت الشرطة أن إحدى المدارس الخاصة في إمارة الشارقة استقدمت ليلة أول من أمس إحدى شركات مكافحة المبيدات الحشرية وعملت على رش المدرسة إلا أن بقايا المبيدات تأثر بها بعض الطلبة صباح أمس، وتم استدعاء الإسعاف الوطني والجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات الفورية بالكشف على الطلاب وإعطائهم العلاجات اللازمة، وإخلاء المدرسة من الطلاب. من جانب متصل، تؤكد هيئة الشارقة للتعليم الخاص حرصها على سلامة الطلبة وعدم التهاون مع أي تقصير يعرض الطلبة للخطر، لافتةً إلى الضوابط والتعليمات الصارمة المتعلقة باشتراطات السلامة بكل ما يتعلق بالمدارس ومرافقها المختلفة.

مستقرة وفي السياق ذاته، أكد الدكتور خالد خلفان، نائب المدير للشؤون الفنية بمستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال بالشارقة، أن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل عند الثامنة من صباح أمس عدداً من الطلبة عن طريق الإسعاف الوطني مصابين باختناق نتيجة لاستنشاقهم مبيد حشري تم رشه أول من أمس في إحدى المدارس الخاصة بالشارقة، وأن حالتهم مستقرة وقدمت لهم العلاجات المناسبة، وأنهم خرجوا من المستشفى.

وحذر نائب المدير للشئون الفنية بمستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال بالشارقة من خطورة المبيدات الحشرية لما تسببه من مخاطر، مبيناً أن رش المبيدات في المدارس ينبغي أن يكون عند نهاية الأسبوع حتى تزول السموم التي تستمر فعاليتها 48 ساعة، إضافة إلى عمل التهوية اللازمة، مبيناً أن لتلك المبيدات آثاراً جانبية تتمثل في ضيق التنفس والجهاز الهضمي.