يسرقان أجهزة تحكم للمعدات الثقيلة

المصدر: (دبي - رامي عايش)

وجهت النيابة العامة في دبي إلى متهمين دأبا على سرقة حواسيب وأجهزة التحكم الخاصة بالمعدات الثقيلة مثل الشاحنات والرافعات والحفارات أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، تهمة السرقة ليلاً في طريق عام، باستخدام سلاح، من إحدى وسائل النقل، مطالبة بمعاقبتهما وإبعادهما عن الدولة.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن شابين آسيويين اعتادا على سرقة الحواسيب وأجهزة التحكم الخاصة بالمعدات الثقيلة يقدمان إلى دبي، من أجل تنفيذ هذا النوع المحدد من الجرائم، من أجل بيعها والتكسب من ورائها بحجة أنها «تجارة مربحة».

المتهمان وقعا في فخ الأجهزة الأمنية، بعد تسجيل بلاغ في سرقة حاسوب عبارة عن لوحة تحكم من حفارة ضخمة كانت متوقفة في ساحة رملية مخصصة لركن الشاحنات في منطقة الثنية.

ويبلغ ثمنه 53 ألف درهم، ليصار إلى إجراء البحث والتحري عن المسؤولين عن هذه الجريمة. ولدى إلقاء القبض على أحد المتهمين الذي يحمل تأشيرة زيارة مؤقتة، اعترف بأنه تعرف إلى المتهم الثاني في موطنه الأصلي بعد عودته من دولة خليجية كان يعمل فيها بعقد، موضحاً أن «الأخير» عرض عليه مرافقته للسفر إلى الإمارات «لجني الأموال» على حد تعبيره.