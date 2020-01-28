ضبط عشريني بحوزته 40 كيلو من مخدر الكريستال

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

أجّلت محكمة جنايات الشارقة قضية شاب عشريني من جنسية دولة آسيوية، ضبط متلبسا بحوزته 40 كيلو من مخدر الكريستال أخفاها بين قطع حديدية في محل سكراب بالشارقة وذلك للاستماع إلى شهود الإثبات.

وواجهت الهيئة القضائية المتهم بحيازة مؤثر عقلي "كريستال" عثر عليه أفراد من مكافحة المخدرات بعد ورود معلومة لهم، فتم إجراء اللازام ، حيث عثر على الكمية مخفية تحت أكوام من قطع الحديد في محل لبيع السكراب، والقبض على المتهم الذي اعترف بالتهمة المسندة لكنه برر فعلته بأنه لا يعلم بوجود مواد مخدرة، إنما شريكه طلب منه استلام البضاعة وبعد قرابة أسبوعين طلب منه تسليمها إلى شخص وزوده برقم الهاتف الخاص به ، وبعدها تمت عملية القبض عليه.

وتسمك المتهم الذي يعمل شريكا في محل بيع القطع الحديدية ببراءته و عدم معرفته بوجود أي مؤثرات عقلية داخل القطع الحديدية، انه تفاجأ يوم القبض عليه عندما حضر أفراد من الأمن وقبضوا عليه.

وقررت الهيئة القضائية في محكمة جنايات الشارقة الاستماع الى أقوال شهود الإثبات يوم 16 فبراير المقبل.