جمارك دبي تحبط تهريب 73 كيلوجرام كريستال مخدرة

المصدر: البيان الإلكتروني

في إطار سعيها الدائم للمحافظة على أمن وسلامة الحدود، أحبطت جمارك دبي محاولة لتهريب مواد مخدرة إلى دولة الإمارات، حيث تمكن ضباط التفتيش الجمركي في مركز جمارك جبل علي بالتعاون مع إدارة الاستخبارات الجمركية من ضبط أكثر من 73 كيلوجرام من مادة الكريستال المخدرة قادمة من أحد الدول المجاورة، حيث لعب نظام محرك المخاطر الذكي الذي طورته الدائرة داخلياً دوراً بارزاً في رصد واستهداف الشحنة الخطرة قبل وصولها وتنبيه ضباط التفتيش الجمركي لمخاطرها لكي يتصدوا لها بخبرتهم المتميزة في معاينة الحاويات وتفتيشها بكفاءة عالية تضمن اكتشاف المواد المحظورة ومنع دخولها إلى الدولة.

ويعكس احباط هذه المحاولة البائسة لتهريب المخدرات عبر أحد المنافذ الجمركية لإمارة دبي، دور جمارك دبي الرائد في التصدي للمواد الممنوعة والمقيدة والمقلدة والتي تضر المجتمع وتضرب الاقتصاد، والتنسيق المتكامل على أعلى المستويات بين الإدارات المختلفة، حيث كانت هذه الشحنة معترضة من قِبل محرك المخاطر الذكي، لإدارة الاستخبارات الجمركية وتم التعامل معها بمنتهى الاحترافية من موظفي إدارة مراكز جبل على الجمركية، والاستعانة بأجهزة الفحص المتطورة ووحدة الكلاب الجمركية بإدارة الدعم الفني.

وبناء على ملف المخاطر الذي أعدته إدارة الاستخبارات الجمركية للشحنة المستهدفة بواسطة محرك المخاطر تم الاشتباه بوجود مواد ممنوعة بالحاوية، وتم تمريرها على جهاز مسح الحاويات الذكي لدى وصولها حيث عزز المسح بالأشعة الاشتباه بالشحنة فتم نقل الحاوية إلى منصة التفتيش وافراغها من محتوياتها حينما لاحظ ضابط التفتيش الجمركي علامات الارتباك على صاحب العلاقة ومن خلال قراءة لغة الجسد التي تمرس عليها ضباط جمارك دبي استشعر بوجود خطبٍ ما وأن البضاعة قد تحوي مواد ممنوعة يُراد تهريبها فقام المفتش باستدعاء الوحدات الخاصة ووحدة الكلاب الجمركية بجمارك دبي لتفتيش البضاعة ليتبين وجود قطع متنوعة لغيار السيارات ومن بين هذه القطع 21 قطعة غيار لـ ( محول الحركة )، وبالاستعانة بوحدة الكلاب الجمركية ومن خلال التفتيش الدقيق تم العثور على مادة الكريستال المخدرة مخبأة في 10 قطع من ( محول الحركة ) حيث اتخذت الإجراءات المتبعة لتحويلها إلى الجهات القانونية المختصة.