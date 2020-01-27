خليجي يسرق 2500 درهم من مصلٍ آسيوي

المصدر: دبي ــ رامي عايش

قضت محكمة الجنايات في دبي، اليوم بحبس موظف خليجي مدة عام، لإدانته بسرقة 2500 درهم من آسيوي بالإكراه أثناء خروجه من أحد المساجد، بمساعدة آخرين هاربين.

وتشير التحقيقات النيابية في القضية، إلى أن اللص هاجم المجني عليه بينما كان " الأخير" منصرفاً من أحد المساجد، حيث أمسك به من ملابسه، وسرق من جيبه 2500 درهم وبطاقة هويته، بمساعدة أحد المتهمين الهاربين الذي كان يمسك بسكين وقت الاعتداء، ورفعها فوق رأس المجني عليه لإخافته، حيث اعتدوا عليه وأوقعوه أرضاً ومن ثم هربوا من المكان بعد تنفيذ جريمتهم.



وبينت التحقيقات أن الشرطي الذي ضبط الموظف المتهم، أفاد أن الأخير صدرت بحقه عدة بلاغات بالأسلوب الإجرامي عينه، وانه اعتاد على السرقة من المشاة وحراس الأمن، مشيراً الى أنه أنكر التهمة الموجهة إليه لدى إلقاء القبض عليه، لكن المجني عليه تعرف عليه في المراحل الثلاث للعرض.