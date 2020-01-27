10 سنوات سجنا لأمريكية جلبت الكوكايين في مقابض حقائبها

المصدر: دبي- رامي عايش

عاقبت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم زائرة أمريكية بالسجن 10 سنوات، والإبعاد عن الدولة، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، لإدانتها بجلب وحيازة 1.9 كيلو غرام كوكايين من موطنها، محاولة إدخالها إلى الدولة " جوّاً" عبر إخفائها وحشوها داخل مقابض حقائب سفرها.

وأظهرت حيثيات القضية التي بدأت أولى جلسات المحاكمة فيها في السادس من الشهر الحالي، بأن معلومات وردت إلى الإدارة العامة مفاده بأن امرأة أمريكية قادمة من موطنها إلى دولة إفريقية ومن ثم إلى الدولة وفي حوزتها مواد مخدرة، ليصار إلى إبلاغ أفراد الجمارك بشأن المذكورة التي تم ضبطها لدى وصولها صالة القادمين وتفتيش حقيبتها.

ودلت التحقيقات أن مفتشي الجمارك تابعوا وصول المشتبه فيها إلى قاعة القادمين في مطار دبي، واستوقفوها، وفتشوا حقائبها، فعثروا في المقابض الحديدية لحقيبتها على أنابيب معدنية تبين أنها تحوي على سموم الكوكايين.