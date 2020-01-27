عامل توصيل يسلم أوروبية أغراضها ويتحرش بها

المصدر: دبي - رامي عايش

لم يكتفِ عامل توصيل في شركة تسوق إلكتروني، بتسليم أوروبية الغرض الذي اشترته، بل قدم لها «قبلات» على يدها وجبينها، وطلب صداقتها، بذريعة أنه لم «يتحمل مقاومة جمالها وإعجابه بها»، وهو ما أثار سخطها واستياءها من تصرفه، ودفعها لإبلاغ الشرطة عنه بالرغم من أنه أمطرها بوابل من الاعتذارات عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتس اب» كونه يعرف رقم هاتفها المسجل على الطرد.

ويواجه العامل البالغ من العمر 35 عاماً، تهمة هتك عرض ربة بيت أوروبية تتشارك معه في العمر، بعد حضوره مساء يوم الواقعة إلى منزلها لإيصال دراجة هوائية اشترتها «إلكترونياً»، هدية لزوجها في عيد ميلاده، ولكنه تجاوز حدود الأدب معها، وتحرش بها بأن أمسك يدها، وقبلها، مع جبينها، عندما اقتربت من السيارة التي كان يقودها لتسلم الدراجة التي اشترتها.

وخلال التحقيقات النيابية، أفادت المجني عليها، بأنها تفاجأت بسلوك العامل، وسحبت يدها بسرعة من يده، وعادت إلى منزلها من دون أن تتسلم الدراجة التي وضعها المتهم أمام الباب الرئيس، قبل أن يدق الباب عليها ويطلب منها العودة لتسلم تلك الدراجة التي ما إن اقتربت لتحملها حتى كرر تحرشه بها ثانية، وطلب منها بكل جرأة تكرار فعلته.

وشهد الشرطي القائم بالضبط، بأن المتهم أقر بفعلته، وبرر تصرفه بأنه أعجب بجمال المجني عليها، وأنه أرسل لها عدة رسائل عبر «واتس اب» للاعتذار لها، وطلب صداقتها، ليصار إلى تحويله إلى النيابة العامة ومن ثم إلى محكمة الجنايات التي باشرت اليوم محاكمته عن تهمة هتك العرض.