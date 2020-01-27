موظف بنك يسهل سرقة 1.8مليون

المصدر: (دبي - البيان)

كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي، أمس، عن تورط موظف آسيوي في أحد البنوك المحلية، في التواطؤ مع آخرين في إفشاء أسرار البنك وعملائه، واستعمالها لمنفعتهم الشخصية جميعاً، دون إذن الجهة التي يعمل لديها، ودون وجود أي مقتضى لذلك، وهو ما مكنهم من الاستيلاء على نحو 1.8 مليون درهم من حساب عميل آسيوي، لم تجرَ فيه أي حركة بنكية على مدى 3 شهور، كون أنه كان في موطنه.

وقالت النيابة العامة في دبي، إن الموظف المذكور، ولج من خلال النظام الإلكتروني الخاص إلى حساب المجني عليه، باسمه وبرقمه السري، وحصل على بياناته الخاصة المسجلة في النظام، بما في ذلك صور مستنداته الرسمية، التي تم استخدامها في الاستيلاء على جميع المبالغ الموجودة في الحساب، وهي المشار إليها سابقاً.