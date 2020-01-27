يرسي عقوداً بزيادة 230 % على السوق

المصدر: ( أبوظبي – أحمد سعيد )

قضت محكمة استئناف أبوظبي بتأييد حكم ابتدائي أدان آسيويين (صاحب شركة توريدات ومساعده) وموظف عربي الجنسية بالاستيلاء على مبالغ نقدية مملوكة لشركة مقاولات، والذي قضى بحبسهم 6 أشهر وإبعادهم عن الدولة.

وترجع تفاصيل القضية إلى قيام المتهم الثالث، الذي يعمل موظفاً لدى الشركة المجني عليها، بترسية عقود توريد على الشركة المملوكة للمتهم الأول، بأسعار تزيد على أسعار السوق بنحو 230 % مقابل مبالغ مالية بلغت نحو 10 ملايين درهم.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهمة الاستيلاء على مبالغ نقدية مملوكة لشركة مقاولات بالاحتيال، بأن قام المتهم 3 باعتباره المخول باختيار المناقصات، بتقديم عروض أسعار وهمية لترسية مناقصات على إحدى الشركات المملوكة للمتهم الأول.