حبس بائع عربي اشترك في سرقة 2.3 مليون درهم من 3 مستثمرين

المصدر: دبي - رامي عايش

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم حكما بحبس بائع عربي لمدة عام والإبعاد عن الدول، وغرامة مالية 15 الف درهم، لاشتراكه في جريمة سرقة مليونين و 300 ألف درهم من 3 مستثمرين عن طريق الحيلة والخداع، بعد الاعتداء عليهم بالضرب. بالاشتراك مع مجرم آخر.

وقالت النيابة إن البائع والمجرم الثاني، أوهما المجني عليهم وهم أوروبي وآسيويان، برغبتهما بتحويل مبلغ وقدره 700 ألف دولار أمريكي إلى الدرهم الإماراتي، بقيمة أقل من قيمته السوقية بنسبة 8%، بحجة حاجتهما الماسة للدراهم، وأنهما لا يستطيعان تحويل المبلغ عن طريق الصرافة مرة واحدة"، مشيرة إلى إتمام اتفاق بين الطرفين على مكان الصفقة وهو شقة أحد الضحايا.

وجاء في التحقيقات إن المذكوريْن، حضرا إلى شقة أحد الضحايا وهي مكان تسليم وتسلم العملات المذكورة، وما إن تأكدا من وجود المبلغ بحوزتهم، حتى اعتديا عليهم وهدداهم بالقتل وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية الإكراه من سرقة المنقولات المذكورة والفرار بها بعد سرقة هواتفهم الذكية.

وذكرت النيابة إن المجني عليهم توجهوا إلى مركز الشرطة وفتحوا بلاغا في واقعة السرقة، قبل أن يتم القاء القبض على "البائع" الذي ادعى أنه كان برفقة المستثمرين في الشقة لتنفيذ معاملة تجارية، وأن أحدهم أخذ يلقي بعبارات مسيئة، ما دفعه وزميله الهارب للاعتداء عليهم بالضرب، والهرب دون سرقة أموالهم.