إخماد حريق في مستودع للمواد الاسفنجية في عجمان

المصدر: عجمان –البيان

تمكنت فرق الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان من إخماد حريق شب في مستودع للمواد الإسفنجية في منطقة صناعية الجرف 1 والذي وقع صباح اليوم، من دون وقوع إصابات بشرية.

وقال العقيد رائد عبيد الزعابي، نائب مدير إدارة مراكز الدفاع المدني بعجمان، أن فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث، من أجل السيطرة على الحريق وإطفائه، وتمت السيطرة على الحريق ومنعه من الانتشار الى المستودعات والمصانع المجاورة، وثم بدأت عمليات التبريد كي لا تشب النيران مرة أخرى، أو تنتقل إلى مكان آخر، لافتاً أن فرق الدفاع المدني تعاملت بكل كفاءة واقتدار من أجل السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الأماكن الأخرى.

وأشار إلى أن مركزين شاركا في عمليات الإطفاء والتبريد، وهي مركز الإدارة ومركز الجرف، وأفاد أن الفرق وصلت إلى موقع الحريق في زمن قياسي نظراً للجاهزية العالية للمراكز من حيث الاستعداد الدائم والتوزيع الجغرافي المناسب للمراكز، حيث تم العمل على توزيعها في ظل مراعاة المواقع والمناطق الأكثر احتمالاً لوقوع الحرائق.

وأضاف أن الفرق عند الوصول عملت على وضع خطة سريعة للتعامل مع الحريق وعدم انتقاله إلى أماكن أخرى، خصوصاً أن المستودع كان مليء بمواد الإسفنج والقابلة للاشتعال السريع والتي سببت أدخنة كثيفة وناشد أصحاب المصانع والمستودعات في المنشآت الصناعية، بضرورة الالتزام بمعايير وشروط الوقاية والسلامة، وعدم التخزين المواد بطريقة عشوائية، ومتابعة صيانة أجهزة الوقاية والسلامة بشكل دوري.