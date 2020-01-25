تحذير مهم من شرطة أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

جددت شرطة أبوظبي تحذيرها من إشعال النار باستخدام الحطب أو الفحم داخل المنزل أو الغرف دون مراعاة تدابير السلامة تجنبًا للأختناق واندلاع الحريق

وأكدت على ضرورة الانتباه عند استخدام مدفأة الحطب خاصة في أوقات الليل وعدم النوم بجانبها تجنباً لمخاطر الاختناق او اندلاع الحريق لا سمح الله كما يجب اشعالها خارج الغرف أو توفير شفاطات خاصة لصعود الدخان الى أعلى مع المحافظة على توفير التهوية المناسبة ، وعدم تركها مشتعلة عند الانتهاء منها وإطفائها خارج المنزل

وناشدت الجمهور على التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة العامة أثناء استخدام #أجهزة_التدفئة لتجنب أية حوادث قد تنتج عن سوء استخدامها، والابتعاد عن بعض السلوكيات والتصرفات الخاطئة في استخدام أجهزة التدفئة والتي قد تتسبب في وقوع #الحوادث مثل حرائق المنازل أو الاختناقات.