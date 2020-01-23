يضرب زوجته في مكان عام

المصدر: (الشارقة - نورا الأمير)

يواجه خليجي تهمة التعدي بالضرب على زوجته في مكان عام، وذلك إثر خلاف نشب بينهما. ووفقاً للتحقيقات وقعت الحادثة أثناء وجود المتهم وزوجته في إحدى المناطق العامة بالشارقة خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث حدثت مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى اعتداء من قبل الزوج على زوجته أمام المارة، ما أدى إلى توجهها إلى المستشفى لتلقي العلاج إثر الإصابات التي لحقت بها.

وبمواجهة محكمة جنح الشارقة المتهم بما نسب إليه من اعتداء على سلامة جسد زوجته وهو المكلف برعايتها، أنكر الاتهام الموجه، وقال إنه لم يعتدِ عليها بالضرب، وإن القضية كيدية لوجود قضايا شرعية منظورة بينهما بالمحكمة، مشيراً إلى أنه سعى إلى حل الخلافات وإصلاح أوضاعهم الأسرية، لكنها ترفض الأمر.

وبيّن أن سبب ما يمر به يعود لمشاكل مع عائلة الشاكية، مستغرباً فكرة ضرب زوجته في مكان عام، ومشيراً إلى أنها ليست من أخلاقه، وعاود تأكيده أن القضية كيدية لوجود قضايا طلاق ونفقة بينهما. وبدورها أجلت المحكمة القضية لـ 9 فبراير المقبل لاستدعاء الشاكية وسماع أقوالها ومواجهتها بأقوال المتهم.