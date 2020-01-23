اتهام 3 أشخاص بإدارة محل للقمار

المصدر: ( أبوظبي - أحمد سعيد)

نظرت محكمة جنايات أبوظبي قضية اتهام رجل وامرأتين بإدارة محل للقمار، وقررت تأجيلها لحين ورود تقرير فحص الأدوات المضبوطة.ودفعت محامية المتهمين بأن المواد المضبوطة عبارة عن لعبة، وتمسكت باستدعاء شاهد الإثبات، ملتمسة عرض المواد المضبوطة على لجنة فنية لبيان ما إذا كانت أدوات للعب أو مخصصة للقمار. وأكد وكيل النائب العام الحاضر بالجلسة أن المواد المضبوطة تم عرضها بالفعل على مركز الإمارات للأجهزة الإلكترونية لفحصها، إلا أنه لم يوضع تقريره بعد، مشيراً إلى أن المواد المضبوطة عبارة عن حقائب يدوية مخصصة للعب القمار.