ثور هائج يهاجم 3 عمال في العين

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

هرب ثور هائج من مزرعة مالكه المواطن في منطقة العين ليتحرك نحو منطقة سكنية ويستقر لمدة يومين في منزل أحد المواطنين مثيراً القلق في نفوس أفراد المنزل. وحينما حاول 3 عمال إخراج الثور من المنزل قام بمهاجمتهم الأمر الذي أدى إلى تعرضهم لإصابات بسيطة إلى متوسطة ليتم نقلهم إلى أحد مستشفيات المنطقة.

وقال سلطان خليفة الكعبي طبيب بيطري في مركز صحة الحيوان بحديقة الحيوانات في العين في حديثه لـ "البيان": "ورد بلاغ إلى المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين بطلب المساعدة واستلام زمام الأمور بوجود ثور هائج في منزل أحد المواطنين، ونظرا لكبر حجمه وشراسته سبب ذعرا للمارة ولأفراد منزل الشخص المواطن، وباءت محاولات بعض العمال بالفشل بحصاره والسيطرة على الوضع. لأباشر فورا بالتعاون مع طبيب بيطري آخر بتجهيز المعدات الآمنة للتخدير والتي توفرها المؤسسة على أفضل مستوى الممارسات العالمية لاحتواء الحالة، لاسيما وأن سياسة الحديقة أيضا تتماشى مع استراتيجيات الرفق بالحيوان".

وأضاف الكعبي :" توجهنا فورا إلى منزل المواطن، ولدى وصولنا تعاملنا بكل احترافية حيث تم تخدير الثور بواسطة أجهزة التخدير المتطورة، ليتم بعدها نقل الثور وإعادته إلى مزرعة مالكه. وليس هذا فحسب، إذ قمنا أيضا بتقديم العلاج اللازم للثور حيث كان مصابا بجروح إزاء هيجانه".

كما أكد الكعبي على نقطة مفادها أن قسم الخدمات البيطرية في المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين يساعد في استدامة ثروة الحيوانات البرية وهذا يعد أحد استراتيجيات الحديقة. إضافة إلى الحرص على التعاون مع شتى الجهات من خلال تقديم المساعدة المطلوبة، وتقديم المنشورات الطبية التي تتعلق بالمجال البيطري. ناصحا أصحاب العزب والمزارع بضرورة إنشاء وتوفير أسوار حماية لأغراض الأمن والسلامة وحفاظا على سلامة الناس.