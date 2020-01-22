يعرض 15 ألف درهم على موظف خدمة ليتستر على شهادته المزورة

المصدر: دبي-رامي عايش

كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي اليوم عن تورط مدير وموظف من جنسية عربية في عرض رشوة بمبلغ 15 ألف درهم على موظف خليجي في مركز لإسعاد المتعاملين تابع لوزارة التربية والتعليم، مقابل عدم فضح المتهم الثاني والإبلاغ عن تزويره معادلة شهادة جامعية تفيد بحصوله على درجة البكالوريوس في الهندسة الزراعية من جامعة بلده الأصلي عام 2002، من أجل الحصول على وظيفة في دبي.

ودلت التحقيقات في القضية، أن المتهمين حاولا إغراء الموظف المذكور بكل الطرق من أجل عدم تصعيد المشكلة أو إبلاغ إدارة الشؤون القانونية بوزارةِ التربية والتعليم، وبلدية دبي التي قدم لها شهادة المعادلة لإجراءات اعتماده كمهندس في احدى الشركات في دبي، بواقعة التزوير التي اكتشفها بنفسه بعد الاشتباه فيها والتدقيق عليها، إلا أن الموظف رفض ذلك وقام بإبلاغ مسؤوله في العمل، قبل ابلاغ الشرطة وضبط المتهميْن.

وأفاد الموظف في تحقيقات النيابة العامة انه لدى سؤاله المتهم صاحب الشهادة عن كيفية حصوله على "المعادلة"، ارتبك وقرر أنه حصل عليها من مكتب لا يعرف عنوانه ولا اسمه، ولا بيانات أخرى تدلل عليه، وهو ما عزز فرضية الاشتباه بالشهادة، والإصرار على التدقيق عليها للوصول إلى الحقيقة التي قادت الموظف الى اليقين بأن معادلة الشهادة المذكورة مزورة.

وقالت النيابة أن المتهمين اصطنعا معادلة الشهادة العلمية ونسباها إلى مقرر لجنة معادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم، وقدماها إلى بلدية دبي عبر النظام الإلكتروني الخاص بها لاعتماد المتهم الرئيسي كمهندس زراعي، إضافة إلى تزويرهما كشف درجات منسوب صدوره إلى الجامعة المشار اليها في الدعوى، تفيد حصوله على البكالوريوس في الهندسة الزراعية عام 2002.