شرطة الشارقة تعيد هاتفاً إلى صاحبه في دولة آسيوية خلال 3 ساعات فقط من فقدانه

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكنت شرطة الشارقة من إعادة هاتف جوال فقد بمطار الشارقة الدولي إلى صاحبه بعد ثلاث ساعات فقط من قيامها برصد رسالة بعث بها صاحب الهاتف المفقود عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى إحدى الجهات بالدولة يبلغ عن فقدان هاتفه أثناء مغادرته عبر مطار الشارقة الدولي .

وما أن رصدت شرطة الشارقة رسالة الشاكي التي بعث بها عقب وصوله إلى موطنه - حتى قامت بإحالة الأمر إلى مركز شرطة مطار الشارقة الدولي الذي باشر على الفور مهمة البحث عن الهاتف وتمكن من العثور عليه طبقا للبيانات التي تضمنتها رسالة صاحبه ، وتم إعادة الهاتف إلى المسافر في بلده

ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تقديم كافة الخدمات للزوار و المقيمين ، بما يحقق أهداف شرطة الشارقة المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارالداخلية الرامي إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة .