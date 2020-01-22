خليجي يقطع 12 إشارة ضوئية بسرعة 160 في الشارقة

المصدر: البيان الإلكتروني

قضت محكمة جنايات الشارقة بحبس شاب خليجي الجنسية ستة أشهر بعد ثبوت إدانته بقطع 12 إشارة ضوئية حمراء بسرعة تجاوزت 160 كم/‏‏ساعة، وتعريضه لحياة آخرين للخطر، علاوة على الاعتداء على بعض الأفراد من الشرطة أثناء مطاردته، فيما حكمت ببراءة شخص أخر كان برفقته في المركبة.

وتعود تفاصيل الواقعة الى تلقي غرفة العمليات التابعة للقيادة العامة لشرطة الشارقة لبلاغ يفيد، يفيد بوجود مركبة قادمة من عجمان باتجاه الشارقة بسرعة عالية تجاوزت ال 160 كم في الساعة وتلاحقها سيارة تابعة للتحريات، فيما رفض الشاب الامتثال لأوامر أكثر من 10 دوريات كانت تلاحقه

وقال أحد شهود الإثبات أن ملاحقة المدان استغرقت وقتاً طويلا ولم يتم القبض عليه الا بعد أن اصطدمت مركبته بأحد الأرصفة ما جعل دورية الشرطة تتقدم عليه وتتمكن من السيطرة على المركبة والقبض على الشابين اللذين كانا بداخلها, موضحا أنه نزل من الدورية لكن المدان حاول صدمه قبل أن يتراجع بعد أن اطلق الشرطي نارا في الهواء ثم على إطارات السيارة بعد محاولة الشاب الهرب مجددا ، لافتاً إلى أنه توجه إلى المركبة وأنزل المتهم منها بعد أن منعه من الهروب، وأثناء عملية تثبيته رفض وقاومه، لكنه استطاع تقييد يديه مع الشخص الثاني.