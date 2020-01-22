50 ألفاً غرامة لبيع خدمة «الإنترنت» دون وجه حق

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

قضت محكمة جنح أم القيوين، صباح أمس، بتغريم آسيوي 50 ألف درهم مع إلزامه بالرسم القضائي المقرر قانوناً لاستغلاله بغير وجه حق خدمة الاتصالات «الإنترنت»، بأن قام بتركيب مقوي إرسال للإنترنت الخاص به وبيعه للخدمة لآخرين مقابل مبلغ مالي، وذلك وفقاً للمواد «1» و«72 مكرر» من المرسوم بقانون اتحادي رقم «3» لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات والمعدل بمرسوم قانون اتحادي رقم «5» لسنة 2008.

تفاصيل

وتعود تفاصيل القضية: «إلى أنه في الـ 26 من الشهر الماضي تم توقيف المتهم «ر- ج – ج»، وذلك أثر بلاغ تقدم به «ن – ي – ف» والذي يعمل منسقاً إقليمياً في إدارة شؤون الاحتيال بمؤسسة الإمارات للاتصالات، ومفاده قيام المتهم بتركيب جهاز هوائي «مقوي إرسال» بالبناية التي يقطنها بمنطقة الصناعية الحديثة وبيعه خدمة «الواي فاي» بطريقة غير مشروعة لبعض الشقق في البناية.

إقرار

وبسؤال المتهم بالاستدلالات وبتحقيقات النيابة العامة أقر بالتهمة المسندة إليه، وبسؤاله خلال جلسة المحكمة اعترف بالتهمة، ولما كانت الواقعة على النحو المتقدم تشكل في طياتها الجنحة المؤثمة طبقاً للمواد أعلاه، وبعد أن اطمأنت المحكمة لثبوت التهمة والتي تأيدت باعترافه، حكمت على المتهم بتغريمه 50 ألف درهم ودفع الرسم القضائي.