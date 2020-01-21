إنقاذ طفل حُشر أصبعه في قطعة حديدية

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

نجحت فرق الإنقاذ في الدفاع المدني بالفجيرة من تحرير إصبع الطفل المحشور في القطعة الحديدية باحترافية عالية وعن طريق استخدام معدّات خاصة لمثل هذه الحوادث، ولله الحمد أن أصابع يد الطفل لم تتعرض لأي بتر.

كما قام فريق المواطنة الايجابية التطوعي للشباب في الإدارة بزيارة الطفل المصاب في مستشفى دبا الفجيرة للاطمئنان على صحته، وتم خلال الزيارة تقديم مجموعة من إرشادات السلامة للطفل وذويه، وقد أبدى أولياء أمر الطفل سعادتهم لهذه الزيارة التي تعكس مدى حرص الحكومة والجهات الأمنية بالدولة على سلامة الأرواح.

أهابت إدارة الدفاع المدني الفجيرة إلى عدم ترك الأطفال بمفردهم، ومتابعتهم بشكل مستمر وذلك للحفاظ على سلامتهم، متمنين السلامة للجميع.