مطالبة بتحديد موقف أولياء الدم بقضية قاتلة زوجها

المصدر: (الشارقة - نورا الأمير)

طالبت محكمة جنايات الشارقة بمعرفة موقف أولياء الدم الذين لهم حق القصاص أو العفو عن المتهمة بقتل زوجها (ش.ص)، وتقطيعه بساطور، بمساعدة عشيقها (م. أ)، والتخلص من جثته برميها في منطقة رملية بـ «الصناعية الأولى».

وكانت النيابة العامة، قد وجهت تهمة القتل العمد للمتهمين، وبينت أنهما قتلا المجني عليه، بأن ضرباه على رأسه وعنقه بآلة حادة (ساطور)، وقاما بتقطيع أطرافه إلى أجزاء، فأحدثا به الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية.

وأضافت أن المتهم الأول دخل مسكن المجني عليه خلافاً لإرادته، وفي غير الأحوال المبينة في القانون، وبقصد ارتكاب جريمة القتل، وأشارت النيابة إلى أن المتهمة ارتكبت فاحشة العلاقة غير الشرعية مع المتهم الأول.