يزوّر جوازاً من أجل الزواج

المصدر: (الشارقة - نورا الأمير)

فاجأ شخص ثلاثيني يواجه تهمة تزوير جواز سفره زوجته بتطليقها في محكمة جنايات الشارقة بعد أن اتهمته خلال جلسة المحاكمة بوضع صورته واسمه على جواز سفر إماراتي حصل على صورة منه بواسطة الهاتف وإرساله للشاكية لعقد قرانه عليها، خارج الدولة، وخلال محاولتها لتصديق العقد وتوثيقه في القنصلية الإماراتية، تبين لها أن الجواز مزور، وأن الرجل الذي تزوجته خدعها، ما دفعها لرفع دعوى جنائية ضده لتتمكن من خلعه وتطليق نفسها بالمحكمة الشرعية.

وحضرت المشتكية والمتهم إلى المحكمة حيث استمعت لأقوالها حيث أكدت أن المتهم قام بتزوير جواز السفر ليتزوجها، وهي أم لديها أربعة أطفال، مشيرة إلى أن المتهم خدعها واحتال عليها وقال لها إنه من أبناء دولة الإمارات، وقاما بعقد قرانهما في دولتها، وعندما أرادت توثيق العقد تبين أن المتهم من غير جنسية الإمارات.

وقررت المحكمة تأجيل القضية لتاريخ 3 فبراير المقبل للدفاع.