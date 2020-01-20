ينهي حياة صديقه بـ «الضربة القاتلة»

المصدر: دبي - شيرين فاروق

لكمة واحدة كانت الضربة القاضية التي أنهت حياة موظف تلقاها من شريكه في الغرفة من نفس جنسيته بسبب خلافات حول أفضلية أيهما في العمل وممارسة الرياضة، وتبين انه كان تحت تأثير المشروبات الكحولية، ولم يكن يقصد قتله، كما تبين أن المتهم ملاكم هاوٍ في موطنه وتنتابه حالة غضب شديد بسبب المشروبات الكحولية.

وتفصيلاً أحالت النيابة العامة في دبي متهماً يعمل تنفيذي مبيعات في إحدى الشركات في دبي إلى محكمة الجنايات بتهمة الاعتداء المفضي إلى موت دون قصد القتل وتحت تأثير المشروبات الكحولية بحق شريكه في الغرفة من نفس جنسيته، وذلك بعدما تبين قيام المتهم بتوجيه لكمة إلى يمين أسفل رأس المجني عليه وأعلى عنقه خلف الأذن اليمنى فسبب له نزيفاً دماغياً تحت الغشاء المغلف للدماغ وكدمات على مقدمة الرأس والحاجب الأيسر والأنف وكسر بالعظم الأنفي وأفضت تلك الإصابات إلى موت المجني عليه ولم يقصد المتهم قتله حيث كان تحت تأثير المشروبات الكحولية.

وأفاد أحد شهود الإثبات الذين يقطنون في أحد الفنادق المؤجرة من قبل الشركة التي يعملون بها ويبلغ عددهم 15 شخصاً انه في نفس يوم الواقعة فوجئ بالمتهم نازلاً من غرفته ومتجهاً إلى موظفة الاستقبال وكان في حالة غير طبيعية وكان يتحدث مع الموظفة ولكنها لم تفهم عليه فتوجه إليه وأخذه على جنب ليفهم منه ما يحدث حيث كان يتصرف بطريقة غير طبيعية وتفوح منه رائحة الكحول حيث أفاد بحدوث مشكلة بينه وبين زميله في الغرفة، وان المجني عليه حاول الاعتداء عليه إلا أنه رد الاعتداء بلكمة واحدة وسقط بعدها المجني عليه على الأرض، ووقتها توجه مع المتهم إلى الغرفة وحاول التحقق من الأمر ولم يجد حلاً فنزل إلى الاستقبال وطلب الإسعاف الذي حضر إلى الغرفة وتبين أن المجني عليه فارق الحياة.

فيما أفاد شاهد الإثبات الثاني الذي يقطن الغرفة المجاورة وكان متواجداً قبل الواقعة بساعتين برفقة المجني عليه والمتهم انهما كانا يحتسيان المشروبات الكحولية واحتد النقاش بينهما حيث كانا يعملان في نفس الشركة في موطنهما قبل القدوم إلى الدولة، ودار النقاش بينهما حول أفضلية أيهما في العمل وممارسة الرياضة، مشيراً إلى أنه ترك الغرفة بسبب حالة السكر الشديد التي كانا عليها وتوجه إلى غرفته ثم فوجئ بما حدث، مشيراً إلى أن المتهم ملاكم هاو في موطنه وانه يكون في حالة غضب شديد بسبب المشروبات الكحولية.