حبس وإبعاد خادمة سرقت مصوغات ذهبية

المصدر: عجمان: أسامة أحمد

قضت محكمة جنايات عجمان بحبس المتهمة (ز، س) 28 عاماً إفريقية الجنسية 3 أشهر وذلك لقيامها بسرقة مصوغات ذهبية وملابس تعود إلى سيدة خليجية تعمل معها في منزلها بعجمان، كما قضت المحكمة بإبعاد الخادمة عقب انتهاء فترة العقوبة.

وتشير ملابسات القضية بأن الشاكية ربة المنزل الخليجية ذكرت أنها فقدت بعض المصوغات الذهبية والملابس الخاصة بها وملابس أطفالها خلال فترات مختلفة حيث تختفي الأغراض ويتم البحث عنها لم يجدوها واخر ما فقدته خاتمين من الذهب وآيباد خاص بأطفالها.

وعليه قامت بإبلاغ الشرطة عن فقدانها أغراض داخل منزلها وقامت الشرطة بعملية التفتيش والبحث في المنزل وتم العثور على جميع المسروقات في غرفة الخادمة، وبسؤالها في تحقيقات النيابة العامة انكرت المتهمة سرقتها للمصوغات الذهبية والملابس المختلفة.