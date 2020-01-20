جنح أبوظبي تنظر 19 قضية سب وقذف وسيم يوسف

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

نظرت محكمة جنح أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم 19 قضية سب وقذف وتهديد بالقتل رفعها الداعية وسيم يوسف، ضد مواطنين ومقيمين، وقررت المحكمة تأجيل 16 قضية للمرافعة يوم الخميس المقبل، فيما حجزت ثلاث قضايا للحكم في جلسة الأحد 26 يناير الجاري لعدم حضور المتهمين.

وكان يوسف قد تعرض لهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أشهر بسبب حديثه عن "صحيح البخاري". وقال يوسف في تغريدة سابقة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، بأنه تقدم بـ 163 بلاغاً على حسابات في تويتر.

وأضاف: "صبرت كثيراً لكنهم تمادوا للأسف، مارسوا أشد أنواع التنمر وسوء الأدب والشتائم، لهذا "أقسم بالله لن أتنازل عن حقي.. والقضاء بيننا".

والتمس المحامين من هيئة المحكمة أجلاً آخر للدفاع وهو الأمر الذي لم يلق قبولاً لدى هيئة المحكمة كون جلسة اليوم كانت معدة للدفاع وتم إعطاء فرصة سابقة قرابة شهر لإعداده، ولذلك قررت إعطاء فرصة أجل قصيرة للدفاع حتى جلسة يوم الخميس المقبل، فيما قررت حجز 3 قضايا للحكم يوم الأحد المقبل لتغيب المتهمين حضور جلسة اليوم.

وكانت الجلسة قد شهدت تطوع 21 محامياً للدفاع عن المتهمين في قضايا سب الداعية وسيم يوسف، للإعلان عن تضامنهم مع المتهمين واستيائهم من تصريحات الداعية الإسلامي ورغبتهم في التطوع للدفاع عنهم، وخلال الجلسة أقر كل المتهمين أمام هيئة المحكمة بموافقته على توكيل الـ 21 محامياً للدفاع عنه.

وطعن أحد المحامين في صلاحية دفاع الشاكي بفتح بلاغات ضد المتهمين، والتي بُنيت على أساسها القضايا، فيما لم يحضر الشاكي وحضر دفاعه وأبدى جاهزيته للمرافعة.