بالفيديو.. الدفاع المدني في دبي يسيطر على حريق شب في أحد اليخوت

المصدر: البيان الإلكتروني

سيطرت فرق الدفاع المدني في دبي بكفاءة ومهنية على حادث حريق اندلع في أحد اليخوت بالقرب من مدينة جميرا، نتيجة عطل في المحرك وتسرب الوقود.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه في "تويتر": "الدفاع المدني في دبي يسيطر على حريق شب في أحد اليخوت بالقرب من مدينة جميرا، نتيجة عطل في المحرك وتسرب الوقود من دون تسجيل أي إصابات بعد أن تم إنقاذ 3 أشخاص كانوا على متنه."

جانب من جهود فرق الدفاع المدني في دبي في السيطرة على حريق شب في أحد اليخوت بالقرب من مدينة جميرا وتأمين سلامة ٣ أفراد كانوا على متنه.



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#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/PR1R8iCCVI — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 17, 2020