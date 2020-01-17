تهمة القتل العمد لعامل طعن آخر انتقاماً لشرفه

المصدر: الشارقة- نورا الأمير

يواجه شاب آسيوي الجنسية «م،ف،ر» 20 سنة عامل نظافة، تهمة القتل العمد انتقاماً لشرفه، حيث أقدم على طعن «ب،غ،ف» بعد اكتشاف نشر المجني عليه صوراً مخلة لشقيقة المتهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وادعائه بوجود علاقة غير شرعية بينهما.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم في سبتمبر 2018 بقتل المجني عليه طعناً بسلاح أبيض نتيجة اكتشافه لوجود مجموعة صور لشقيقته بحوزة المجني عليه ونشرها على «فيسبوك» بحسب اعتراف المتهم في تحقيقات النيابة، وذكر أنه تواصل مع الضحية الذي أكد له قيامه بنشر الصور بل وقام بإرسالها للمتهم ، مشيراً إلى أنه أحضر سكيناً وسدد له طعنات أسفل الصدر والبطن.

وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد بأن أحضر سكيناً وسدد للضحية طعنات نافذة في الصدر والبطن قاصداً من ذلك قتله .